New Yorgis jätkuvatel USA lahtistel tennise meistrivõistlustel selgusid meeste üksikmängu finalistid, kelleks on maailma esireket Novak Djokovic (Serbia) ja kolmandana asetatud Stan Wawrinka (Šveits).

Djokovic alistas 10. paigutatud prantslase Gael Monfils’i 6:3, 6:2, 3:6, 6:2 ning Wawrinka oli 4:6, 7:5, 6:4, 6:2 üle kuuendana asetatud Kei Nishikorist (Jaapan). Mõlema poolfinaali märksõnaks oli lämbe niiskus.

"Väga niiske ja väga kuum. Oli ette teada, et tuleb väga keeruline matš," sõnas Wawrinka pärast võitu. Djokovic pidi matši jooksul võtma kaks meditsiinipausi – üks kummagi õla tarbeks – rääkis sama juttu. "Lämbe. Ma arvan, et midagi muud me ei tundnud ega mõelnud."

Finaal mängitakse Flushing Meadows väljakutel püjapäeval. Djokovic proovib võita USA lahtiste kolmandat ning Suure Slämmi turniiride 13. tiitlit. Wawrinka pole varem New Yorgis võidutsenud, aga šveitslasel on ette näidata kaks muud Suure Slämmi turniiri esikohta.

Tänases naiste finaalis kohtuvad Karolina Pliskova (Tšehhi) ja Angelique Kerber (Saksamaa), kes tõuseb sõltumata esikohamatši tulemusest esmaspäeval maailma esireketiks, kust tõrjub poolfinaalis Pliskovale kaotanud ja seda positsiooni 186 nädalat hoidnud Serena Williamsi (USA).