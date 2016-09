Teadlased katsetasid nelja pinda – roostevaba, keraamilist plaati, puitu ja vaipa. Need kateti aerogeensete enterobakteritega, mis sarnanevad salmonelloosi tekitajatele. Bakteritega kaetud pinnale kukutati neli toiduainet – arbuus, sai, võileib ja kummikomm. Seejärel vaadeldi, kui palju baktereid kandub üle kontaktajaga ehk ühe, viie, 30 ja 300 sekundi jooksul.

Rahva seas on juba ammusest ajast levinud reegel, mille järgi võib toitu pärast mahakukkumist viie sekundi jooksul veel süüa. Hiljutine uuring kummutab laialt levinud müüdi.

USA teadlaste värskest uuringust selgub, et nn viie sekundi reegel on müüt ning tegelikult kanduvad bakterid maha kukkunud toidupalale vähem kui sekundiga. Kui palju haigustekitajaid palakesele jõuab, sõltub aga niiskusest ja ajast, kirjutab Daily Mail.

New Jerseys asuva Rutgersi ülikooli toiduteadusprofessor Donald Schaffneri sõnul näitas uurimus, et toidupala kokkupuutel pinnaga kanduvad bakterid üle otsekohe.

Lisaks selgus, et olulisteks teguriteks on ka niiskus, pinna materjal ja aeg, mil toit pinnaga kokkupuutes on. Näiteks tõmbas kõige rohkem baktereid enda külge arbuus ning mõnevõrra üllatuslikult leidus pahalasi kõige vähem maiustustel.

Võiga ja võita saial olid sarnased näitajad, mis tähendab, et pole sugugi oluline, mis pidi võileib maha kukub. Pindadest oli väikseim bakterite edasikandja vaip ja suurimad keraamiline plaat ning roostevaba teras.

"Bakterite edasikandumist pindadelt toidule mõjutab seega enim niiskus," järeldas professor Schaffner. "Bakteritel pole jalgu, nad liiguvad edasi niiskuses ning mida märjem on toit, seda suurem on bakteritega nakkumise risk."