“Üks põhjus, miks tahtsin kohtunikuks saada, oli see, et teadvustasin üht oma nõrkust,” räägib AS Express Posti viiesajaliikmelist kollektiivi juhtiv Risto Eelmaa. “Mulle läks meeletult korda teiste arvamus ja kui see oli negatiivne, tegi see mulle haiget. Mõtlesin täiesti kaalutletult, et jalgpallikohtuniku ametiga kaasas käiv mängijate ja publiku surve ning emotsionaalne pinge aitab mind. Mul oli kindel soov kasvatada selga paksu nahka, mis aitaks paremini kriitikat taluda või seda mitte liiga isiklikult võtta.”

2011. aastal lõpetas Risto Eelmaa kohtunike kooli. Muidugi oli algus samalaadne nagu kõigi kohtunike debüüt. Ka Risto Eelmaa pidas endaga aru, kas ta ikka sobib rohelisele murule õigust mõistma. Kõige esimese üksinda vilistatud mängu järel Eesti meistrivõistluste IV liigas oli ta vaimselt täiesti läbi.

“Eks mind testiti ja praeti seal korralikult,” mäletab Risto Eelmaa. “Autoga koju sõites küsisin endalt mitu korda, miks ma seda teen, ja kaalusin, et äkki ei ole see ala ikkagi minule. Aga täna olen ma siin ning väga rahul, et tookord mingit rutakat loobumisotsust ei teinud. Jalgpall on mu hobi ja kohtunikuna saan ma olla oma lemmikspordiala sees ja teha seda kõige kõrgemal tasemel Eestis.”

Ehitas üles pakiautomaaditeenuse

Tallinna tehnikaülikoolis majanduse magistrikraadi saanud Risto Eelmaa juhtis viis ja pool aastat Itella SmartPOSTi ning asus tänavu mais Express Posti etteotsa. Nii et kõik jalgpalliinimesed, kel on probleeme ajalehtede-ajakirjade kojukandega, võivad Ristol nööbist kinni võtta: mees, anna aru!

“Lisaks ettevõtte igapäevasele juhtimisele tegelen ka tulevikuvisiooni loomisega, sest perioodika tiraažid on mõõdukas languses ja seoses sellega on ka meil vaja oma profiili muuta ja korrigeerida, et tagada ettevõttele jätkusuutlik areng ja kasv,” ütleb Risto Eelmaa, kellele pole võõrad ka lihtsamad ametid. Ta on olnud nii tootmise abitööline, teinud müügitööd, tegelenud sisseostuga ja olnud osakonnajuht, kuid viimased kümme aastat juhtinud erinevaid ettevõtteid.

“Itella SmartPOSTi tegevjuhina ehitasin oma meeskonnaga üles kogu Eesti postiturgu kardinaalselt muutnud pakiautomaaditeenuse, mis edestab konkurente suurepärase teenuse ja teeninduskvaliteediga,” tunneb ta heameelt. Kolleegid on Risto kohtunikuks olemisest teadlikud ja neis tekitab elevust, kui ülemus tervislikke eluviise ja tervislikku toitumist propageerib.

“Neile teeb nalja, et pidevalt oma kehakaalu pärast muretsen,” naerab Risto. “Aeg-ajalt küsitakse midagi reeglite kohta. Ükskord oli päris huvitav olukord, kui töökohtumisel ja mentori rollis kohtusin oma juhendatavaga, kes muuhulgas üllatuseks paberile ühe jalgpallisituatsiooni visandas ja olukorrale lahendust küsis. Jäin vastamisega jänni. Järgmiseks korraks tegin aga oma kodutöö ära ja sain ka ammendava vastuse antud.”

Risto sõnul tekitab kõige enam kirgi ikka suluseisureegel, mille kohta tuleb igal aastal reeglite muudatusi või uusi tõlgendusi.

Kohtunik vs. tarkade klubi

“Kõige valusam ongi kohtunikuametis see, et pead oma brigaadiga tegema otsuse just sel hetkel, aga ülejäänud tarkade klubi saab vajadusel 20 korda video abil analüüsida ja lõpuks kasvõi näiteks häältega 6:4 otsustada, kas otsus oli õige või vale,” tõdeb Risto Eelmaa. “Kuniks kohtunikuks on inimene, tuleb tunnistada, et eksimusi tuleb. Ka oma kohtunikekoolitustel tegeleme selliste keerukamate olukordade analüüsiga ja seal ei pruugi sugugi kergelt see ühine arusaam tekkida. Õnneks on ka Eesti jalgpalli kõrgemal tasemel kõik mängud salvestatud ja kahtlasi olukordi on võimalik analüüsida. Kõik suured otsused on võimalik tänu mikrofonidele omavahel läbi rääkida: kes mida nägi? Kas suluseisu positsioonil olnud mängija mõjutas või segas kuidagi seal olles kaitsemängijaid? Kas kaitsemängija mängis palli tahtlikult või mitte, kui see suluseisu positsioonil olnud mängijani jõudis? Kas mängija oli aktiivne või mitte? Ja nii edasi. Siin on palju nüansse, mida kohtunikud peavad suutma hetkega omavahel arutada, et teha õige otsus. Võimalus teineteist aidata ja toetada annab üldjuhul otsuste lõpptulemusele ikka positiivse mõju.”

Kõrvaltvaatajana peab ikka ja jälle imestama, kuidas suudavad abikohtunikud samal ajal jälgida seda, kas pall on audis või mängus, kas on suluseisu või mitte, ja seda, kas keegi mängib käega või teeb vea. Risto Eelmaa sõnul aitab siin eelkõige praktika. Kogemuse abil tajub kohtunik, kus ta peab paiknema ning kus võib midagi juhtuma hakata. “Tegelikult on kohtunikel kokku lepitud tsoonid ja vastutusalad, mida keegi jälgib näiteks erinevate standardolukordade korral,” selgitab Risto. “Kes jälgib näiteks müüri ja sealset võimalikku käega mängu, kes jälgib, et väravavahi vastu viga ei tehtaks. See kõik on mängueelsel koosolekul läbi räägitud ja kokku lepitud.”

Meie Premium liiga ja esiliiga mängudes on Risto olnud abikohtunik ning alates II liigast tegutsenud väljakukohtunikuna. Ta tunnistab, et arvestades tema juhipositsiooni professionaalses tööelus eeldas ta kohtunikutööd alustades isegi, et ta võiks tegutseda väljakukohtunikuna. Kuid koostöös jalgpalliliidu kohtunikeosakonnaga on välja koorunud, et võibolla sobib talle abikohtuniku roll siiski veidi rohkem.

“Mingil määral nõuab pea- ja abikohtunikuks olek erinevaid isikuomadusi,” analüüsib Risto Eelmaa. “Kuna täidan mõlemat rolli – küll eri tasemetel –, siis suudan mõlemas hakkama saada. Eeldatakse, et mängijatega suhtleb ja neid ohjab väljakukohtunik, kelle puhul on oluline enesekehtestamise oskus. Arvan, et professionaalses mõttes on hea, kui kohtunikud on spetsialiseerunud.”

“Minule on oluline ka see, et mul on heas mõttes ora, mis torgib tagant ja sunnib trenni tegema,” kiidab Risto oma hobi. “Ma julgen küll väita, et olen praegu kohtunikuna palju paremas füüsilises vormis kui kunagi mängijana. See on suurepärane viis, kuidas end argimuredest välja lülitada, käia ära justkui teises maailmas ning pärast mängu füüsiliselt ja emotsionaalselt ennast hästi tunda. See aitab end igas mõttes värskemana hoida. Saan öelda, et minu põhitöö ja hobi toetavad teineteist väga hästi. Pallurite teravad reaktsioonid käivad mängu juurde, pärast lõpuvilet visatakse kohtunikele käsi pihku ja kõik negatiivne jääb seljataha.”

Mängis koos Andres Operiga