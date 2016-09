Kas indoneeslane Mbah Gotho on tõepoolest 145aastane, nagu ametivõimude kinnitatud dokumendid näitavad? End maailma vanimaks meheks nimetav taat on juba 1992. aastast peale surmaks valmistunud, aga nüüd on tema sõnul aeg küps. "Tahan surra. Lapselapsed on iseseisvaks saanud."

Indoneesia võimude kinnitatud dokumentatsiooni järgi on Mbah Gotho sündinud 31. detsembril 1870. See teeb temast maailma eakaima inimese. Seni vanimana tuntud prantslanna Jeanne Calment elas 122aastaseks.

Indoneeslane Mbah on matnud kõik oma kümme õde-venda ja neli abikaasat, kellest viimane suri 1988. aastal, kirjutab Daily Mail. Surnud on ka kõik tema lapsed. Järel on lapselapsed, nende järeltulijad ja nendegi järeltulijad.