"Oodake, teie närukaelad, teie inimese piinajad, teie ligimese sööjad, mitte armastajad," sajatas näitlejanna Liina Reiman oma päevikus aastal 1917. Mustakaanelise klade lehekülgi katavad kirglikud varesejalgsed read. "Kord, kui mu elujõud veel ei lõppe, kui ma ka kord saan tugevamaks, siis muljun ka mina teid puruks, siis maksan teile kätte!" Säärased karmid sõnad pühendas Eesti lava talendikaim traagik Estonia teatrile. Põhjusel, et tema tööleping üles öeldi.

Teatri “Vanemuine” näitleja Liina Reiman. 1925 (Filmiarhiiv)

Teatri Vanemuine näitleja Liina Reiman.1932 (Filmiarhiiv)

"Kevadpoolaastal olid mu ülesanded teatris muutunud tühisteks ja lõpupoolel panin tähele, et jäin paarist näidendist järgemööda koguni vabaks," meenutas Reiman oma mälestusteraamatus "Rambivalgus süttib", kuidas tema jalgealune Estonias ootamatult hapraks kulus.

Teatri Estonia näitleja Liina Reiman. (Filmiarhiiv)

"Mäletan selgelt seda päeva, kui ma pahaaimamatult läksin heatujuliselt teatrisse," jätkas Reiman.

"Uksehoidja ulatas mulle midagi. See oli väike kiri Estonia ümbrikus. Võpatasin. Lahti lastud. Mis on tõeline põhjus, et mind vallandati? Kas on see mulle kui näitlejale lõplik otsus? Või peitub selle taga midagi muud?"