Selliste kommentaaride peale mõtlen ma alati, et miks inimesed näevad vaid üht võimalust – et kes käib Buduaari turul müümas, see ei saa riideid annetada," mõtiskleb Helen, kes on Buduaari turul staažikas müüja. "Ma enam isegi ei mäleta, mitmendat korda ma müümas olen. Usun, et ehk kolmas või neljas kord."

Kui samuti Buduaari turul kaasa lööv lauljatar Tuuli Rand on öelnud, et plaanib kogu oma riidekapi tühjaks müüa, siis plaanib Helengi müügile tuua ohtralt riideid.

"Seekord teen tõesti oma kapis totaalse suurpuhastuse ja toon külma südamega müüki kõik riided, mida ma ei ole viimase aasta jooksul kandnud," kinnitab ta ja lubab, et tema müügiletilt leiab nii disainerite loomingut kui ka kiirmoebrändide rõivaid.

Loobub ka esinemiskleitidest

"Valikut on nii neile, kes soovivad soodsaid rõivaid igapäevaseks kandmiseks, kui ka neile, kes tahaksid leida midagi erakordset, sest eritellimusel valminud esinemiskostüüme on maailmas vaid üks," märgib Helen.

Näiteks kavatseb ta müüki panna spetsiaalselt talle õmmeldud pilkupüüdva kleidi, mida ta on kandnud paari ajakirja fotosessioonil, mõnel esinemisel ja Martini reklaamnäo valimise finaalis moelaval.

"See riietus on tõesti väga minulik, kollast värvi ning annab sellise mõnusa suvise ja hea tunde. Käisin ise selle kangast valimas ning see on minu jaoks emotsionaalselt eriline riietus," tõdeb Helen.

Juba mitu korda on lauljatar tahtnud Buduaari turule kaasa võtta USAst ostetud väikest musta Guessi kleiti. "Ostsin selle mitu aastat tagasi ning olen seda mitmel olulisel ja erilisel üritusel kandnud. Nüüd aga tunnen, et minu maitse ja riietumisstiil on nii palju muutunud, et ma lihtsalt ei kanna seda kleiti enam välja nõnda, et tunneksin ennast selles mugavalt.

Kuid kindlasti on kusagil keegi, kellele see sobib nüüd palju paremini kui minule. Kleidil on veidi lahtisem selg ja ülimalt kvaliteetne ja mugav materjal," kirjeldab Helen.

Helen tunnistab, et paneb armsamaks saanud riided veidi kallimalt müüki. Samas ongi tema emotsionaalselt tähtsamad riided kvaliteetsemad või õmmeldud eritellimusel ja on juba seetõttu pisut kõrgema hinnaga.

Kuna suur osa riideid saab turul ilmselt maha müüdud, ei salga Helen, et kavatseb ka teiste müüjate lettidele pilgu peale visata. "Olen vesistanud mõne kleidi järele Tuuli Ranna kapist. Üks tema roheline sädelev kleit tahaks väga minu kappi tulla. Seega ostan ilmselt riideid juurde. Loodetavasti küll mitte rohkem, kui ära müün," muigab laulja.

Stilistil on kaltsukates osavam silm

Helen lisab, et talle meeldib osta kasutatud riideid, sest need on tavaliselt erakordsemad ja huvitavamad kui tavakaubandusest leitavad. Samas tõdeb ta, et pole kasutatud riiete suhtes väga hea silmaga.

"Olen kaltsukates palju käinud, kuid enamasti ei suuda sealt midagi leida. Aga stilist, kellega ma teen koostööd, käib aeg-ajalt kaltsukates ja saadab mulle siis pilte, et kas tahan mõnda asja, mille ta leidnud on. See on lihtsalt supermugav," kiidab Helen.