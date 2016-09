"Ma ei tea, kas see politseinik sai seal vastu vahtimist või mis seal juhtus, aga ta hoidis pikalt näost kinni," räägib pealtnägija .

"Politseinikud selgitavad välja, mis täpselt juhtus ning otsustavad menetluse alustamise üle," on kõik, mida pressiesindaja öelda oskas.

Saabunud kiirabiarstid vaatasid üle politseiniku, kes gaasi kasutamise hetkel seisis politseinike suunas jooksnud mehe lähedal ning sai gaasiga pihta." Agressiivselt käitunud 41aastane alkoholi tarvitanud mees toimetati jaoskonda. Kas tegu oli baari omaniku, töötaja või kliendiga, ei osanud politsei pressiesindaja eile öelda, ehkki sündmusest on möödas üle nädala.

Popular OÜ omanik Harry Randma on kidakeelne: "Ma väga ei tahaks seda kommenteerida. See ei ole nagu asi, mida eraettevõte peaks jagama." Ta kinnitas siiski, et oli ise tol õhtul baaris kohal.