President Toomas Hendrik Ilves käis välja mõtte, et korruptsiooni vastu astumiseks tuleks loobuda sularahaga arveldamisest. Majandusteadlane Raul Eamets kahtleb, kas see korruptsiooni kaotab, kuid on veendunud, et sularaha kaob niikuinii.

Neljapäeval toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil "Venemaa Euroopas: mida toob tulevik?" märkis president Toomas Hendrik Ilves, et demokraatia kaitseks oleks parim lahendus sularahavaba ühiskond, vahendab ERR.

Ilves viitas, et riikides, kus demokraatia on nõrk, lokkab korruptsioon ja olulist rolli mängib seal sularaha – alates altkäemaksudest, lõpetades parteide rahastamisega. Kaotades sularaha, saaks demokraatiat tugevdada. Tehnoloogia on selleks valmis.

«Nõrk demokraatia ja korrumpeerunud ühiskond käivad käsikäes ja anonüümne sularaha on kahtlemata korruptsiooni võimendi.» Toomas Hendrik Ilves (Alar Truu)

Majandusteadlane Raul Eamets leiab, et küsimus ei ole mitte kas, vaid millal Eesti elanikkond suudab täielikult loobuda sularaha kasutamisest ja minna üle kaardimaksetele: "See juhtub loomulikul teel, sest kui vaadata nooremat põlvkonda, kes elab praegu peamiselt digimaailmas, siis neile tundub sularaha olemasolu iseenesest suhteliselt kummaline jäänuk eelmisest sajandist," viitab Eamets, et inimesed ongi jäänud liialt kinni praeguse tehnoloogia lahendustesse.