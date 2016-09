Neljapäeval deübüteeris TV3 eetris endise esileedi Evelin Ilvese juhitud talkshow "Evelin" avaosa, mille kohta uuris Publik muljeid telemees Vahur Kersnalt.

(TV3)

Kersna käis välja idee, et tegu on telekanali katsega Evelin Ilvese teada-tuntud tugevat klikikurssi televääringusse ümber konverteerida. "Tegu polegi niiväga telesaate, kuivõrd nähtusega, ja selle nähtuse nimi on Evelin Ilves. Ilmselt tahab kanal proovida, et kui Ilves on online-meedias olnud pikemat aega metsik klikimagnet, siis kuidas ta mõjub televisioonis," analüüsis telemees.

Telesaatena talkshow "Evelin" Kersna meelest midagi erakordset ei olnud ja ta hindas, et saade on ääretult kokkuhoidlikult tehtud.

