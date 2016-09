Legendaarsest sarjast "Õnne 13" tuntud Anne Veesaar naudib näitlemist nii laval kui ka telesarjades, kuid tema suur unistus oleks hoopiski filmirolle teha. Kui inspiratsioon otsas, põrutab ta oma linnakodust Lõuna-Eestisse, et seal öist tähistaevast silmitsedes uusi mõtteid koguda.

Veesaar rääkis Pealinnale, et talle meeldivad nii teater kui ka televisioon, sest need on nii erinevad. "Teles ja teatrilaval peab lihtsalt eriviisi toimetama. Palju oleneb teatris lava suurusest ja publiku lähendusest. Teinekord on väiksemal laval samasugune mängulaad nagu teles," rääkis näitlejanna.

"Näiteks esmaspäeval oli just "Õnne 13" võte ja me hakkasime hirmsasti koos Helgi Sallo ja Maarja Jakobsoniga naerma. Laval ei saa sa sellele lihtsalt järgi anda, aga teles saime ennast tühjaks naerda. Muidugi saime küll režissööri käest riielda, aga võtte saime uuesti teha. Ilmselt näidatakse seda hiljem saate apsudes ka teistele, aga jah, laval sellist asja teha ei saa. See on kohe, siin ja praegu, kui sa laval oled. Laval tuleb end tõsisemalt kokku võtta, aga etteaste on ka palju võimsam."

"See, mida ma ei ole veel proovinud on filminäitlemine," lausus Veesaar, kelle senised filmirollid on nii väikesed olnud, et need tema jaoks ei loe. "See oleks minu unistus tõesti, teha filmirolle."

Inspiratsioon ammutab Veesaar Lõuna-Eesti suvekodust. "Suvekodu Lõuna-Eestis on minu inspiratsiooni- ja jõuallikas. Mulle piisab ka sellest, kui saan sinna minna kaheks päevaks. Seal on suur vaikus ja öine tähistaevas, sest linna valguses ei näe ju tähti. Ja mis veel kõige olulisem, seal valmivad praegu õunad."