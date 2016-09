Oot-oot, kas Lev Tolstoi "Sõjas ja rahus" oli ikka stseen, kus õde-venda isekeskis kirglikult amelevad? Oma seksikusega palju kära põhjustanud BBC uue draamasarja "Sõda ja rahu" stsenarist Andrew Davies tunnistab: ta pani veidi vürtsi juurde. "Aga venna ja õe suhtele on raamatus vihjatud küll," kinnitab ta.

Mainekas Briti stsenarist Andrew Davies (79) on klassikale varemgi vinti peale keeranud. Just tema oli see, kelle tahte kohaselt kahlas mr Darcy (Colin Firth) 1995. aasta sarjas "Uhkus ja eelarvamus" tilkuvmärja valge särgi väel järvest välja, nii et naisvaatajad hullusid.

"Tegin õe-venna suhte selgemaks."

Jaanuaris eetrisse jõudnud kuueosaline BBC sari "Sõda ja rahu", mida ETV hakkab täna õhtust Eesti televaatajaile näitama, paistab silma sama erootiliste stseenide poolest – Tolstoi tegelased pole eales olnud ekraanil nii paljad ja iharad.