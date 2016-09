Kui vastasid suuremas osas A: Tuleb välja, et sa oled voodis nagu 19aastane seksijänku. On kaks varianti, kas sa valetasid seda testi tehes või täitsid sa seda testi lennujaamas mesinädalatele sõites – keegi ei usuks, et üks paar nii palju seksib Äkki teil on hoopis lapsetegu plaanis? Palju õnne suurepärase tulemuse eest! Kui vastasid suuremas osas B: Olenemata sellest, mida su pass näitab, oled sa voodis nagu 39aastane koduperenaine. Seni kuni sa leiad laste ja kodutoimetuste kõrvalt aega seksi jaoks, on kõik korras. Järelikult teed sa asju õiges järjekorras ja suudad jagada end nii koduste asjade, laste kui kallima vahel. Tubli! Kui vastasid suuremas osas C: Voodis oled nagu 69aastane! Hea uudis on see, et paljud vanurid on väga aktiivsed seksijad. Kurb on see, et sa pole üks neist. Kuule, ole nüüd, sa oled lihtsalt väsinud, mitte surnud, võta midagi ette. Peleta stress eemale ja avasta oma seksikus taas.