38aastase Krista ema on endale pähe võtnud, et tütar peab temast selle aasta jooksul vanaema tegema. Aasta pärast saab ta 70 ning see olevat lausa häbilugu, et tal pole ainsatki lapselast: kõik tema sõbrannad on juba mitmekordsed vanaemad. Krista sõnul on ema läinud üle igasuguse piiri – ta käis tema fotoga koguni sensitiivi juures, et otsida oma küsimustele vastuseid.

"Esimest korda tuli meil emaga minu lapsesaamine jutuks kaheksa-üheksa aastat tagasi. Elu oli tookord ilus, mingeid probleeme polnud. Olime elukaaslasega äsja korteri ostnud.

Kuna meil käis päris palju külalisi ja külmikus oli pidevalt kooki ja torti, olin kevadega paar kilo juurde võtnud. Ema poole minnes oli esimene küsimus mulle, et millal pisike sünnib. Tal on juba lapsele nimigi valmis mõeldud – Robin."

Kristal tuli ema entusiasmi jahutada, sest ta polnud rase. Ja üldse, lapsesaamisega polevat tema arvates kiiret. "Tookord olin just viinud dokumendid kõrgkooli. Kuigi ema ei saanud aru, milleks mulle veel teinegi kõrgharidus."