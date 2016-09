Olgu minek nädalalõpu- või päikesereisile, võib Instagramist nii söögikohtade, vaatamisväärsuste kui ka pakkimise osas nõu saada. Portaal brit.co on Instagramist kogunud nippe , mis muudavad reisimise muretumaks.

Kui su hambaharjal pole reisikarpi, torka see tühja Tic Taci topsi. Seda saad kasutada ka juukseklambrite hoidmiseks või žiletiümbrisena.

Kui sa sõidad üritusele ja sul on vaja palju ehteid kaasa võtta, siis paki need jääkuubikuresti ja mässi ümber toidukile. Seda on hea teha ka taskute ja kiledega mapis.