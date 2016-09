Vaatamata sellele, et peaminister pidi täna terve päev orienteeruma presidendivalimistega kaasnevas virvarris, leidis ta õhtul veel energiat ka eraelulisteks käikudeks, viies oma beebiootel elukaaslase Luisa ja tütre Miina Rihanna restorani õhtust sööma.

"Mõnikord on tööl veel kiirem päev kui tavaliselt. Seda mõnusam on õhtul perega kasvõi paar hetke restoranis veeta. Homsest tuleb hakata meeskonda uut olulist inimest otsima," kirjutab peaminister Taavi Rõivas Instagrami postitatud selfi all.

Marina Kaljurand kinnitas täna välisministeeriumis alanud pressikonverentsil, et astub välisministri ametilt tagasi ja kandideerib valimiskogus presidendiks. Ta sõnas, et täna on tema viimane tööpäev välisministeeriumis.

Peaminister Taavi Rõivas kinnitas veel täna hommikul, et tahab anda Marina Kaljurannale aega järelemõtlemiseks ja vähemalt lähipäevil välisministri tagasiastumispalvet presidendil rahuldada ei lase.

Õhtul rääkis peaminister aga president Ilvesega, kes nõudis selgitusi. Pärast vestlust Ilvesega teatas Rõivas, et esitab nädala jooksul nii Kaljuranna lahkumise avalduse kui ka uue ministri ametissenimetamise avalduse.