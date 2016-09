Ka pere vahvlirauad pärinevad vanaema köögikapist, nii et sama riistapuuga küpsetas lapsepõlves kõik oma vahvlid ema Maarjagi.

Kuueaastane Melinda armastab nii küpsetada kui süüa igasuguseid magusaid vahvleid, kuid tüdruku lemmik on siiski vanaema Tiina retseptikogust maha kirjutatud klassikaline vahvliretsept.

Tainast aitab Melindal kokku segada ema ning kogu vahvliteo juures olevat kõige keerulisem väikseid sõrmekesi tainakausist välja saada – no see tainas maitseb ju nii hästi.

"Küpsetame siis, kui Melindal tuleb isu peale ja kindlasti alati tema sünnipäeval. Esimesed, kes sünnipäevadel end vahvlikausi juurde unustavad, on emmed-issid, kellel tuleb nostalgiahetk peale," tõdeb Maarja Sõrmus.

Sama nostalgianooti silmas pidades usub ta, et vahvleid tasuks küpsetada ka homsel vanavanemate päeval.

Pane lauale erinevaid täidiseid

"Vahvlitainast tuleb alati teha topeltkogus, sest esimene ports vahvleid kaob lihtsalt enne ära, kui need korralikult jahtudagi jõuavad," muigab Maarja. "Ja ka siis kipuvad need enne otsa saama, kui jõuad täidise peale mõtlemagi hakata."

Kui on kindel plaan täidisega vahvleid teha, siis on Maarja ja Melinda vorminud vahvlitest hoopis kausikesed.

"Paned kuuma vahvli klaasi peale jahtuma ning pärast on sinna hea igasuguseid täidiseid sisse panna. Aga siin kehtib reegel – mida kiiremini sööd, seda parem, sest vahvel läheb kergesti pehmeks tagasi," ütleb Maarja.

Neil on peres kombeks panna vahvlikausikesed kandikuga lauale ja kõrvale sättida kausikesed täidiste ja kaunistustega. "Siis on piiriks ainult enda fantaasia," sõnab Maarja.

Ta soovitab homsel vanavanemate päeval lauale panna klassikalise vahukoore-kohupiimakreemi koos kultuurmustikate ja maasikatega. Kui vanaema või -isa juhtub eriline maismokk olema, võib sellele lisada sulatatud valget šokolaadi.

Eriti hästi sobib Maarja arvates vahvlitega Speculoos – eriti kui seda kuuma vahvli peale panna. Ja siis maasikad koos vahukoorega peale. Selline maitsekombinatsioon on jäänud pereemale kunagi külge Belgiast ning on pere ühine lemmik siiani.

Lisa tainasse marjajahu või hoopis juustu

Vanaaegsele vahvliküpsetajale on truuks jäänud ka toidublogija ja Nami-Nami toimetaja

Kaare Sova. Temagi esmased retseptid kuuluvat klassikute kilda ehk pärinevad legendaarseks saanud Ida Savi raamatust "Saiad, koogid, pirukad".

Sovagi arvates on vanavanemaid kostitades alati kindel valik vahukoore ja kohupiima-marjadega täidetud vahvlitorud. Sama hästi sobib vahvlitesse ka vanillijäätis.

"Kes soovib katsetada, võiks klassikalisi vahvleid tuunida täisterajahude, kakao või kamaga," ütleb Kaare. Samuti võiks vahelduseks tainale lisada marjajahusid.

Soolastest vahvlitest armastab tema pere juustuvahvleid. "Paksust tainast, kuhu on lisatud riivjuustu ja hapukoort, veeretatakse väikesed pallid ja küpsetatakse mitme kaupa väikesed ümmargused oliivid.

Külma hapukoorekastme, pasteedi või mõne muu leivamäärdega on need väga maitsvad ja sobivad hästi suupistelauale," on Kaare sõnul juustuvahvleid mugav külalistelegi pakkuda.

Samuti on ta teinud vahvlitest korvikesi, vajutades need kohe kuumana väikese kausi sisse jahtuma.

"Lastega koos oleme teinud erikujulisi, seest auguga ja pulgakujulisi vahvleid," ütleb Kaare. Vahvlilehtedest saab aga teha vahvlitorti, määrides kihtide vahele sulatatud iiriseid või šokolaadi.

Kui mõni vahvel praguneb või tekib töö käigus palju puru, siis saab vahvlipuruga kaunistada torte ja see lisab mõnusat tekstuuri ka kodustele trühvlitele.

Kamavahvlid vaarikakohupiimaga (30–35 tk)

Vaja läheb: 1 väike muna, 25 g suhkrut, 125 ml piima, 60 g nisujahu, 30 g kamajahu, 0,5 tl vanillsuhkrut, 25 g sulatatud võid.

Kreem: 200 g kohupiima, 50 g hapukoort, 40–50 g suhkrut, peotäis vaarikaid, mõni hakitud mündileht, kaunistamiseks värsket münti ja vaarikaid.

Valmistamine: Sega kausis muna ja suhkrud. Lisa vaheldumisi piim ja jahud. Sulata või ja nirista tainasse. Lase jahul 20–30 minutit paisuda. Küpseta väikesed krõbedad vahvlid. Hoia neid serveerimiseni õhukindlas karbis, ainult nii püsivad need krõbedad.

Vahusta kohupiim suhkru ja hapukoorega. Lisa hakitud mündilehed ja peotäis vaarikaid ja sega õrnalt läbi. Tõsta igale vahvlile teelusikatäis kreemi, kaunista vaarikate ja värske mündiga. Serveeri kohe. Allikas: Kaare Sova

Traditsioonilised vahvlid

Vaja läheb: 3 muna, 250 g küpsetusmargariini, 1 kl suhkrut, 1,5 kl jahu, 0,5 kl piima.

Valmistamine: Vahusta munakollased suhkrutega. Sulata margariin, lisa niristades munavahule ja vahusta veel. Vala sekka piim ja jahu. Vahusta munavalged ja sega viimasena ettevaatlikult tainasse.

Küpseta vahvlid. Pane korvikese vormimiseks tuline vahvel (siinkohal kuluks ära puuvillased kindad) kummulikeeratud purgi põhjale (ülemisel ümargusel pildil) ja vajuta servad alla (alumisel ümargusel pildil). Hoia minut-paar, et korvike säilitaks oma kuju.