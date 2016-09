Eesti korvpallikoondise homse vastase Valgevene peatreener Aleksandr Krutikov kiitis meie mehi ning loodab, et tema hoolealused esitavad kodus parema partii kui üheksa päeva tagasi Tallinnas.

"Alustuseks tahan öelda, et mulle meeldis väga, kuidas Eesti koondis mängis Poolas. Selle mängu lõppseis ei vastanud mängu käigule, lõpus tegutses Lampe väga hästi," ei lasknud valgevenelaste loots küsima hakatagi ja määris eestlastele mett mokale.

Omade juurde minnes tõdes ta, et loomulikult üritatakse Eestis saadud kaotuse eest võtta revanš. "Aga mõistame, et teie koondis on siin samamoodi võidumõtetega. Ja nagu ütlesin, olete mänginud hästi. Meie alustasime kahe katastroofilise partiiga (Valgevene kaotas teises voorus ka kodus Poolale - toim) ning üritame iga kohtumisega sammu edasi astuda," soovis Krutikov.