Habe, see on mehelikkuse sümbol, maskuliinsuse mõõdupuu (kannata ainult sügelus ära ja siis läheb heaks). Aga kuidas näokarvad soengusse saada, et habet karvkatte asemel väärikaks lõuakaunistuseks nimetada?

Selgub, et selle peale on mõeldud ja linna on siginenud ilukabinetid, kus lõigatakse kõiki pähe kasvavaid karvu, iseäranis neid, mis lõual. Naisi seal vastu ei võeta. Meeste pelgupaik. Lääne keeles barbershop, eesti keeles habemeajamistöökoda.

Selle loo pealkirjaks võinuks saada ka "Kuidas Tarzanist sai lord Greystoke" kuna Õhtulehe moetoimetaja keelas mul juuksurit külastada ja ka omal käel näokarvade kallale minna, sest vaja oli katsejänes just niisugusesse kohta saata.

Panin kõri panti mehelikest juuksuritöökodadest mehelikuimas, kohas nimega Lumberjack (Puuraidur).