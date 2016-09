Kui õhtu lähenes, lahkus ta korraks Ragnari ja Taavi seltskonnast ning saigi Solarise kaubanduskeskuse juures noormehega kahekesi kokku. "Sealt jalutasime linnahalli poole, kus ootasid teda Taavi ja Ragnar. Asi pidi tegelikult jääma suulise suhtluse piiridesse. Meil ei olnud ka plaanis teda röövida," ütleb Pirgit ning rõhutab sealjuures, et ta on seda kõike rääkides üdini aus.

"Taavil oli temaga vaja mingit enda probleemi lahendada, täpsemalt ei tea isegi, mis see oli. Kuid ta provotseeris Taavit ja Taavi ei kannatanud seda enam välja. Niimoodi see hakkaski pihta – esialgu rusikahoobid ja järgnesid jalahoobid," kirjeldab Pirgit. "Minul endal selle noormehega varasemalt konflikte ei ole olnud," lisab ta.

Tõsi, ka kohtus tunnistas neiu, et ta polnud ohvriga riius. Kuid kui tema sõbrad hakkasid noormeest vaeseomaks peksma, siis hakkasid ka tal endal rusikad sügelema. Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ruta Rammo tõi selle fakti ka neljapäevasel kohtuistungil välja. "Küüniline on see, et oma tuttavat noormeest peksis ka tütarlaps, kellel polnud temaga eelnevalt konflikte olnud," märkis Rammo.

Pirgit ütleb, et läks peksuga kaasa, sest ta oli tol hetkel Taavi poolt. "Seda tehes tegin ma aga oma elu suurima vea," kahetseb neiu nüüd.

Soovib, et kõik oleks olemata

"Ma läksin asjaga kaasa mõtlematusest ja lollusest, mis viis kannatanu jaoks tohutult ohtlike tagajärgedeni. Kui ta sinna lamama jäi, oli mu esimene mõte, et kas ta on ikka elus. Ma läksin isegi kontrollima," meenutab Pirgit. "Pärast seda kohutavat kuritegu olin ma segaduses ja tundeid oli palju – kurbus, viha, närvilisus. Tükk aega mõtlesin, et mis edasi saab ja kuidas."

Talviseid sündmusi meenutab Pirgit kurvastuse ja kahetsusega ning soovib, et saaks aja tagasi keerata. "See kõik oleks võinud lihtsalt olemata olla, mis tollel päeval juhtus. Ma olen enda peale väga vihane ja üsnagi kurb, sest ma ei tahaks eluski, et mu enda lähedastega midagi sellist juhtuks. See hävitas kõik olulise minu elus," jääb tüdruk mõttesse.



"Kahjuks ei saa sellist asja enam tagasi kerida ja teisiti teha. Mul on ääretult ja siiralt südamest kahju, et nii läks. Ma oleksin pidanud ise targem olema tollel hetkel. Ma võin küll paluda andestust, aga sellist asja kahjuks andeks anda on vägagi võimatu. Aga olen saanud ka omad vitsad ja karistuse kätte. See on see, mis muudab mind igaveseks."

Neljapäevasel kohtuistungil tehti teatavaks ka Pirgiti, Taavi ja Ragnari karistus. Juba vahi all viibiv Taavi peab veetma röövimise ja varguse eest kolm aastat ja kümme kuud trellide taga. Vanglaeluga varemgi tutvust teinud noormehel tuleb nüüd ära kanda ka karistus, mis mõisteti talle varguse eest tänavu märtsi lõpus Jõgeva kohtus.

Juba väljakujunenud väärtushinnangutega Taavi varasemas paturegistris on näiteks kehaline väärkohtlemine, avaliku korra raske rikkumine ja hulk vargusi.

Ragnarile ja Pirgitile taotles prokuratuur vastavalt kokkulepitule kolmeaastast tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga.