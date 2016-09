Riiki on saabunud 119 000 põgenikku. Neist 35 000 asüülitaotlus on rahuldatud. Riigil kulub põgenike ülalpidamiseks aastas 802 miljonit eurot. Keskmiselt neelavad pagulased iga tund 91 537 eurot, vahendab Kronen Zeitung.

Kui algselt arvati, et suur osa põgenikest on kõrgelt haritud ja leiavad kiiresti töö, siis need ootused ei täitunud. Praeguse seisuga on 119 000 pagulasest asunud ülikoolides õppima vaid 663.