Vastasid pigem A: ta on üdini aus - see mees ei veaks sind iial meelega alt ja kui ta seda ka teeks, tuleb ta kindlasti esimesena asja klattima. Kui ta midagi lubab, teeb ta kõik enesest oleneva, et sellest ka kinni pidada. See kaaslane on piisavalt küps, et kõik läbi arutada. Vahel läheb ta oma sooviga kõik ära rääkida ja läbi arutada pisut liiale. Sa ju ei taha teada, kui suure partiiga strippar poissmeeste peol tuuritas, ega ju? Tema ülim ausameelsus võib vahel sind haavatagi, sest teinekord on tõde valus kuulata. Kui see on tahtlik, ütle temaga hüvasti. Kui aga tegemist on lihtsalt otsekohese mehega, suuna teda asju õiges valguses arutama. Vastasid pigem B või C: ta on kõigest inimene - kui ta oma tegemistest räägib, võib teda enamjaolt usaldada. Vahel ei klapi kõik tema poolt räägitu siiski tehtuga kokku. Mõnikord taganevad ka kõige ausamadki kutid oma huvide nimel lubadustest. Kui ta mõne valusa teema koha pealt lusiskab, arvab ta, et säästab niimoodi sind ja sinu tundeid. Kui ta just sind meelega ärritada ei taha ning on tähtsates küsimustes usaldusväärne, on tegemist väärt noormehega. Suhte süvenedes mõistab ta, et tegelikult ei ole tal hädavalesid tarvis.