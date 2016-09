Seejärel kõneles Rõivas telefonitsi president Toomas Hendrik Ilvesega, kellele lubas, et esitab nädala jooksul nii Kaljuranna lahkumise avalduse kui ka uue ministri ametissenimetamise avalduse.

Rõivas ütles Delfile, et rääkis uuesti Marina Kaljurannaga, kes kinnitas, et ta ei kavatse ümber mõelda ja soovib välisministri ametist lahkuda.

"Olles saanud Marina Kaljurannalt veelkordse kinnituse soovist ametist lahkuda, edastan tema avalduse Vabariigi Presidendile niipea, kui uus välisministri kandidaat on olemas. Seadus annab selleks küll 30 päeva aega, kuid mõistes Marina soovi kiiresti ametist lahkuda, loodan uue välisministri leida nädalaga," ütles Rõivas.

Peaminister Taavi Rõivas kinnitas veel täna hommikul, et tahab anda Marina Kaljurannale aega järelemõtlemiseks ja vähemalt lähipäevil välisministri tagasiastumispalvet presidendil rahuldada ei lase. Rõivas lisas, et minister peab ametis jätkama seni, kuni ta pole ametist vabastatud.

Marina Kaljurand kinnitas täna välisministeeriumis alanud pressikonverentsil, et astub välisministri ametilt tagasi ja kandideerib valimiskogus presidendiks. Ta sõnas, et täna on tema viimane tööpäev välisministeeriumis.