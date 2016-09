Brüsselis peetud Teemantliiga finaaletapil leppis Liina Laasma 57.95 pikkuse odakaarega ning sai seitsme osaleja seas kuuenda koha. Teemantliiga kokkuvõttes sai ta viienda koha.

Scores on the doors at the halfway point in the women's javelin #DiamondLeague #DiamondRace pic.twitter.com/Lxpw7Vqn2u

Terve hooaja vältel viskekindlust otsinud Laasma teenis hooaja kokkuvõttes üheksa punkti (Rabatist Eesti rekordi 63.65ga teine koht, Lausanne'ist kuues koht ning Brüsselist kuues koht). Ühtlasi kogus eestlanna korralikult auhinnaraha: head tulemused täitsid ta kukrut 10 000 USA dollariga.

Teemantliiga üldvõidu teenis 59 punktiga lätlanna Madara Palameika, kes võidutses ka Brüsselis uue Läti rekordi 66.18ga.

Madara Palameika has won the javelin #DiamondRace with victory here in Brussels - a national record of 66.18m too pic.twitter.com/he7HGS9jVu