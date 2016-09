Heimar Lenk leiab, et reformierakondlane Kalle Palling oleks küll kena kandidaat välisministri kohale, aga mitte piisavalt kogenud, et Eesti välispoliitikat juhtida. Heimar Lenk kuuleb esimest korda spekulatsiooni Pallingust kui võimalikust välisministri kandidaadist. „Sile poiss, kena välimusega, aga see tema maailmavaade pole minule istunud, mida ta kogu aeg on riigikogus rääkinud. Aga mul on selline tunne, et Eesti peaks lõppude lõpuks võtma kogemustega inimese,“ leiab Lenk. Ta lisab: „Mõelge ise, millises olukorras maailm on. Süüriast kuni Ukrainani välja. Mis kogemus on Pallingul välispoliitikas, ma tahaks teada? Võib-olla vallavalitsuse tasemel poiss on tubli, me saame hästi läbi, mul pole ta vastu midagi, aga leiame nüüd ühe kogenud karjääripoliitiku, kelle paneks välispoliitikat juhtima.“

„Ei tea nüüd, kes presidendiks saab, aga Kadriorus enne oli vähemalt välispoliitikahuviline Ilves, kuigi mulle ta ei meeldinud, tema kurss ja tema viimased väljaütlemised, aga vähemalt inimene oli maailma näinud. Aga nüüd paneme täiesti kodukootud poisi, ma arvan, et see valik pole Reformil õige,“ ütleb Heimar Lenk.

Ta leiab, et peaminister Taavi Rõivas on presidendivalimistega kokku keeranud paraja supi, ning arvab, et välisministri valiku tegemisel peaks ta nõu pidama, sest meil on olemas kogemustega inimesed, kes on töötanud aastaid välisministeeriumis ja teistes sarnastes institutsioonides. „Noormees on kena, aga ta võiks olla mõne muu ministri kohal.Ei saa mind panna ju filharmooniasse juhatama osakonda, aga me nii lahmime kogu aeg. Ja mõtleme seda, et noorus on voorus, millega tehakse ministreid. Minister peab olema kogemustega inimene. Eriti välisminister. Me kogu aeg räägime, et Kallas tunneb kogu Euroopat,“ ütleb Lenk. „Ma saan aru, et Kallasele tuleks teha ettepanek välisministriks hakata, vähemalt kogemustega inimene. Keda Kalle Palling tunneb? Mitte kedagi! Heaks ma ei kiidaks igal juhul.“ Samuti leiab Lenk, et põhjanaabrite näitel võiks välisminister olla hea tava kohaselt opositsioonist.