"Vabariigi Presidendina, kes põhiseaduse kohaselt esindab Eestit välissuhtluses, soovin ma teada, kes täidab 10. septembril Euroopa Liitu ja NATO-sse kuuluva Eesti välisministri kohuseid. Riigis ei saa olla mingit ebaselgust. Eesti vajab välisministrit iga päev," ütles Ilves ja lisas, et arutab seda olukorda peaministriga niipea kui võimalik.

Marina Kaljurand kinnitas täna välisministeeriumis alanud pressikonverentsil, et astub välisministri ametilt tagasi ja kandideerib valimiskogus presidendiks. Ta sõnas, et täna on tema viimane tööpäev välisministeeriumis.