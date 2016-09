Käru vallavanem, Elari Hiis on olnud varasemalt Kalle Pallinguga koos vallavolikogus. Tema sõnul on Pallingu näol tegemist patriootliku mehega, kes kogukonnast hoolib.

„Kuigi oleme erinevatest erakondadest, siis temaga me ajame koos Käru asja, erakonna teemadest, me ei räägi,“ kommenteeris Hiis, kes ise on IRL liige. Ta lisab: „Palling on alati kahe jalaga maa peal ja oma kodukoha patrioot olnud, proovinud võimaluste piires teha kõik, et meil hästi läheks.“

Küsimusele, kas Palling välisministri kohale sobiks ei oska Hiis otseselt vastata, kuid leiab, et kuna Palling on asjalik noormees ja varem Euroopa Komisjoni asjadega tegelenud, siis miks ta ei peaks sinna sobima.