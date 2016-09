Kuigi korvpallipublik on harjunud Tartu linna korvpallimeeskonda nägema Tartu Ülikool/Rocki nime all, mängitakse sel hooajal hoopis BC Tartu nime all. Ometi teatati veebruaris, et lähtuvalt kokkuleppest nimisponsoriga kasutatakse meeskonna nimes edaspidi Eesti Meedia kontserni juhtiva ajalehe Postimees kaubamärk. Millest segadus tekkis, rääkis ajakirjale Basket korvpallidivisjoni direktori kohusetäitja Ivo Hunt.

"Mis Postimehega asja keerulisemaks tegi, oli see, et uudis öeldi välja enne, kui me olime omavahel lõplikult detailides kokkuleppele saanud. Meie nägemused sellest, mida sponsorleping täpselt sisaldab ja tähendab, läksid aga veidi lahku.

Panime sihiks, et see peaks olema seotud end üle 15 aasta hästi õigustanud „vanaga“ nii vaimsuse kui ka visuaali poolest, tahtsime jääda värvidelt must-valgeks ja hoida jätkuvalt sellist meelsust, mida Rocki-temaatika ja Tartu korvpalliga üldiseltki seostati – jõulisus, energilisus, ambitsioonikus. Tahtsime, et korvpallikool ei oleks nii sõltuv esindusmeeskonna nimisponsorist ja et iga suurema toetaja vahetusega ei peaks kogu süsteemi muutma," sõnas ta.