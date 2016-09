Täna teatas välisminister Marina Kaljurand, et astub ametist tagasi. Kes uueks välisministriks võib saada, pole veel teada, kuid ühe variandina on välja pakutud riigikogulast Kalle Pallingut. Temaga koos Euroopa Liidu asjade komisjonis töötav Jaak Madisoni arvates on Palling tugev kandidaat.

"Palling on Taavi Rõivase parimaid sõpru ja kaaskondlasi ning pole imestada, kui peaminister rahuldab Marina Kaljuranna tagasiastumispalve ja uue ministrina kinnitab Kalle Pallingu. Üldse ei välista," arutles Madison, tuginedes enda sõnul meediast loetule.

Madisoni arvates ei ole uuel võimalikul välisministril kuigi keeruline Kaljuranna kingadesse astuda. "Marina Kaljurand on viinud oma suutmatusega otsustada kriitilistel hetkedel ja võtta kindlaid seisukohti problemaatilistes küsimustes välisministri ametikoha nõuded üpris alla," sõnas Madison.

"Arvan, et väga palju häid kandidaate oleks sellele kohale ja Kalle Palling ei oleks kindlasti kehvem välisminister kui on Marina Kaljurand," ütles Madison. "Tal on pikaajaline kogemus Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena ehk siis välissuhtluse ja diplomaatilise poole kogemust on tal päris palju olnud," põhjendas ta.

"Iseküsimus on, kui tugeva selgrooga või kindlate seisukohtadega oleks ta välisministrina. See on juba tema natuuris kinni ja seda me näeksime alles töö käigus. Pessimistlikke hinnanguid ma enne ei julge anda, kui on kõrvalt nähtud, kuidas ta hakkama saab," kommenteeris Madison.