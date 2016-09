Ettepanek kulutada Eesti vabariigi sajanda juubeli tähistamiseks ette nähtud 24 miljonit hoopis haigekassa augu lappimiseks on hea näide altpoolt tulevast solidaarsusest. Poliitikud on nüüd hea valiku ees, mida eelistada. Jätta rahvas ravimata ning juubeldada näiks peona katku ajal. Küllap kergitatakse pigem makse kui jäetakse kasutamata võimalus end juubeliaupaistes üritustel eksponeerida.

Riigi kava võtta Rail Balticu trassialused maad omanikelt veel enne kohtus protsessimist ja hüvitise väljamaksmist on kui Stalini ajast kopeeritud. Kodust välja ajamine ilma raha andmata on sama hea kui küüditamine või 25 + 5 koos kogu vara konfiskeerimisega. Eesmärk pühitseb abinõu, pole vahet, kas Moskva või Brüsseli korraldusi täites.

Kui Lätist on pea kõik sinna saabunud kvoodipagulased jalga lasknud ning samal ajal pole Eestist ükski neist lahkunud, siis saab ainsaks järelduseks olla, et Eestis on hea elada. Kuna aga kõik kvoodipagulastesse puutuv on Eestis peaaegu nagu riigisaladus, siis pole ka võimalust ametnike väiteid kontrollida. Kui Vao keskuse asukad eelistavad tihti Eestist vaikselt välja imbuda, siis mis vägi küll hoiab Eestis kinni vabalt elavaid kvoodipõgenikke?