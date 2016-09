Tundus, et on kaks võimalust: kas peaaegu kõik eestlased elavad Saaremaal ja Hiiumaal ning käivad iga päev mandril tööl või elavad kõik eestlased mandril ning käivad iga päev Saaremaal ja Hiiumaal tööl. Sellega saaks kuidagi seletada lausa perversselt suurt huvi mandri ja suursaarte vahelise tulevase laevaliikluse vastu ning ühe lausega sõnastatavat muret: „Aga kui ühel päeval laevad enam ei sõida?“ Või pigem: „Ega need laevad ühel päeval enam niikuinii ei sõida.“ Samamoodi nagu ütleb põldu pidav vanaema või ema hilissuvel: „Tänavu jääb küll kartul üles võtmata, minu selg on täitsa läbi.“

Tuleb kuum laevandussügis, kus saame teada igast väiksemastki viperusest ajutiste laevade toimimises. Olin kogu suve, puhkuse ja seejärel muude isiklike põhjuste tõttu meediaruumist eemal, aga iga kord, kui silma või kõrva sinna sisse pistsin, paistis või kostis sealt justkui hädakarje, et ega oktoobrist enam Saaremaale ja Hiiumaale saa. Ja need, kes seal on, jäävadki igaveseks sinna, saavad sünnikohas vanaks ja surevad ära nagu ennevanasti.

Aga see mure, et äkki laevad enam ühel päeval ei sõida, näis ehmatavalt suur. Mõnel riigimaantee lõigul sõidab meil ligikaudu 30 000 autot ööpäevas, aga me ei näe lakkamatut muret: „Aga kui ühel päeval auto enam käima ei lähe?“ Või: „Aga kui keegi kaevab tee üles?“ Või sadade tuhandete töölkäijate muret: „Aga kui ühel päeval buss või rong enam ei tule?“

Kui selgus, et Poolast ja Türgist tellitud uued laevad valmis ei saa, aga laevaliiklus siiski jätkub ja lühikest aega seniste laevadega, algasid uued mured.

Miks just need vanad laevad? Miks nii suure raha eest? Miks üldse riik kui halb peremees peab sellega tegelema? Miks ei ostetud kohe Leedo vanu laevu? Kes vastutab?

Küsisin huvi pärast oma kaugel lõunas elava kooliõe käest, kes pole aastaid saartel käinud, mis temal on sellest saagast meelde jäänud. Ta vastas kiiresti, et see teema teda üldse isiklikult ei puuduta. Aga teadis väga hästi, et riik raiskas meeletult raha uute laevade peale, mis ei saa õigeks ajaks valmis, ja nüüd raisatakse miljoneid ajutiste laevade üürimiseks senise vedaja käest. Nii ongi.

Kuna on selge, et laevaliiklus seisma ei jää, on fookuses laevade hilinemine ja raha. Kelle asi see enam on, kas pikkade aastate jooksul dotatsiooniks kulunud raha oli mõttekas kulutus või mitte. Eelmisel aastal oli dotatsioon 16,5 miljonit eurot ja see on kahekordistunud vähem kui kümne aastaga. Kui otstarbekas see kulu oli, saab teada alles TS Laevade tulemustest.

Riigi ehk meie raha eest on see eraäri käinud ja riik on olnud tõesti halb omanik, et on lasknud dotatsioonil hajuda erinevate tütarfirmade põimingusse ega tea, kui palju Saaremaa ja Hiiumaaga laevaühenduse pidamine tegelikult maksab.

Nii palju vanu asju on meelest läinud, et on tekkinud mineviku-ihalus: „Vanal heal Leedo ajal oli ikka kord majas...“

Vaesed Tallinna sadama praegused juhid, kes peavad tulema kaamera ette, selgitama ja vabandama ning kannatama poliitikute „selja-sirgu-ajamise-juttu“, et kui asi korda ei saa, siis võtame süüdlased ehk praeguse juhtkonna vastutusele. Üks juhtkond ju vastutas juba hanke eest ja on praegu allkirja vastu vabaduses. Aga küllap pole uute laevade hilinemise põhjus isegi Tallinna Sadama eelmise juhtkonna saamatuses ja altkäemaksudes, vaid need laevad ongi nii spetsiifilised, et tõrked oleks ikka tekkinud. Meelis Atonen, kes ministrina üritas juba enam kui kümme aastat tagasi lõpetada Leedo laevaliiklusmonopoli, ütles selle kohta Eesti Ekspressile, et „söötis põllu peale ongi raske minna ideaalset viljasaaki korjama“.

Vigu otsimas

Tihti on üsna läbinähtav, kuidas pahaendelise laevainfo taga toimetavad tugevad huvitatud jõud. Nii suures ja raharikkas äris ei taandu keegi lahinguteta. Aga miks peaks see huvitama lihtsat inimest, kes käib Soomes sagedamini kui Saaremaal või Hiiumaal? Või kui sõidabki paar korda aastas, siis laevade nimed, pikkus ja mahutavus ei ole esimene asi, millele ta reisi ajal pühendub.

Üks kindlamaid tõsiasju, mida „kuum laevandussuvi“ näitas, oli senise vedaja ülihea PR-töö.

Sel suvel sõitsid ju endise operaatori laevad, aga kui nendega midagi juhtus, siis meediakuvand jäi selline, et riik ei saa laevaühendusega hakkama.

Ei asenduslaevad ega Poolast ja Türgist saabuvad pärislaevad pole teinud veel ühtegi reisi!

Aga see kõik toimub ainult üks kord. Järgmisel aastal ei osteta uusi laevu. Ülejärgmisel ega üleülejärgmisel ka mitte. Ehk elame kuidagi need kuu või paar üle, eriti need, kes ei kavatse Saaremale või Hiiumaale sõita. Järgmisel aastal need uued suured laevad sõidavad.

Siiski kindel on see, et oktoober ja november tulevad meedias kuumad laevanduskuud. Laevad, mis inimesi aastaid saarte ja mandri vahel vedasid, on äkki väiksed ja viletsad. Valvas sõitja-lugeja annab teada igast väiksemastki viperusest ajutiste laevade toimimises.

Arvatavasti juhtub esimestel nädalatel viperusi ka uute laevadega.