Eesti rahvastik vananeb ja väheneb. Need on mantrad, mida kõik natukenegi poliitikahuvilised inimesed on saanud ajalehtedest lugeda juba aastaid. Mida siis teha kui töötegijaid ja sealt edasi ka maksumaksjaid jääb järjest vähemaks?

Unistus sellest, et meie pensionärid saavad mööda maailma ringi rännata ja kruiisilaevadel peesitada, on puhas muinasjutt.

Suur hulk inimesi ei näi mõistvat tõsiasja, et pensioni ei maksa mitte riik ja fondid, vaid praegu tööl käivad inimesed. Samuti nagu tulevikus maksavad meile pensioni siis tööl käivad inimesed, meie praegused lapsed ja lapselapsed.

Kuidas tagada endale elamisväärne elu pensionipõlves? Ega palju variante olegi. Ettevõtlus on vast esimene, mis meelde tuleb. Kui ehitad üles toimiva firma, siis on võimalik ka muretult vanaduspõlve nautida. Paraku kõikidel (kahjuks peab ütlema, et enamikul) ei ole ettevõtjageeni, seega peab vaatama muid valikuid.

Väärismetallid? See oleks kindlasti võimalus, aga nendesse investeerimiseks peab raha olema. Lisaks teeb kulla hind ikka päris korralikke uperpalle ja pole sugugi välistatud, et ajal, kui peate kogutud kuldmünte rahaks tagasi pöörama, olete hoopis väikeses kahjumis.

Aktsiad? Pikas perioodis ilmselt aitaksid, aga siis peab ka olema piisavalt tegus ja haritud, et jälgida, mis aktsiaturgudel toimub, ka peab vajalikul hetkel olema piisavalt kapitali, mida akumuleerida.

Kinnisvara? Samuti üks võimalus, paraku jagati palju odavat ja magusat kinnisvara ära juba paarkümmend aastat tagasi EVPde eest ning praegu tuleb heas kohas oleva maatüki või metsatuka eest välja käia juba väga kopsakaid summasid. Ehk: kellel on, sellel vedas, kellel ei ole, peab hirmsasti pingutama.

Kaotame pensionid täielikult

Mis oleks, kui kehtestaks Eestis seaduse, et lapsed maksavad oma vanematele pensioni? Teisisõnu: riik korjaks küll sotsiaalmaksu, millest osa läheb ka ravikindlustusele, aga pensioniteks mõeldud osa läheb n-ö perekonna fondi. Iga laps teenib pensioni oma vanematele ja vanavanematele ehk suhteliselt turvalise vanaduspõlve tagab ainult laste olemasolu. Täpsustan, võimalikult paljude laste olemasolu.

Kuulen juba kommenteerijate mühinat, et ajas ei tohiks 200 aastat tagasi minna, kuhu jääb inimeste õigus valida karjääri või perekonna (laste) vahel? Või mis siis, kui inimene lihtsalt ei saa lapsi? Aga eks see ole ju ka tõsi, et kui inimesel pole lapsi, jääb tal lastega peredega võrreldes päris palju raha üle, mida tuleks mõistlikult kasutada ja tulevikku teenima panna. Sobivad nii aktsiad, väärismetallid kui ka kinnisvara.

Kui vanemad teavad, et nende endi lapsed ja lapselapsed hakkavad neile pensioni maksma, aitaks see kindlasti perekondi paremini koos hoida ning parandaks ka kogu ühiskonna suhtumist lastesse. Kui teame, et meie tuleviku kindlustavad meie lapsed, siis oleks ka kolme või enama lapse sünnitamine ilmselt norm, mitte erand. Eks me kõik taha rõõmsaid pensionipäevi nautida.

Ja kui seda mõtet loogiliselt edasi arendada, võiks sotsiaalmaksu pensioniosa maksmine muutuda vabatahtlikuks. Ehk jõuamegi selleni, et kaotame pensionid sootuks.

Mida tähendaks pensionite täielik kaotamine? Esiteks seda, et kõik hakkaksid peaaegu automaatselt viiendiku võrra rohkem palka saama, sest sotsiaalmaksu pole enam vaja pensionifondi korjata. See, kas tööandja maksukaotuse muidugi automaatselt palgale otsa keevitab, on natuke teine teema. Aga eks siin võiks riigil mingi roll olla.

Teiseks tugevneb kindlasti perekonna roll, vanavanemate roll lastekasvatamise abilistena, lastetute onude-tädide roll. Samuti saaks igaüks ise otsustada, mida oma rahaga teeb –, kas kulutab kohe ära ja töötab nii kaua, kui kael ja tervis kannatavad, või investeerib metsa, maasse või aktsiatesse, et siis vanaduspõlves natuke lisa teenida. Valiku teeb igaüks ise.