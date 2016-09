Viimastel kuudel võib telerist alatasa – kusjuures ka varastel õhtukellaaegadel – näha SOS-pillide reklaami, mis jätab mulje, et nende võtmine on täiesti normaalne igapäevane asi. Eriti ärritas mind viimati reklaami lõpus kõlanud rõõmsahäälne lause, et selles kuus on tabletid 20% soodsama hinnaga.

Saaksin aru sellise nii-öelda vigade paranduse abinõu mainimisest noortele suunatud teavituskampaanias: tagavaravõimalus on ka olemas, juhul kui kondoom purunes või beebipill ununes võtmata. Aga reklaam ei tohiks kutsuda kõiki mõtlematult voodirõõme nautima, sest soodne SOS-pill on ju käeulatuses ja ette ei pea millegi pärast muretsema.

Kas käimas on vastutustundetuse kuu? SOS-pillid ei ole esmane rasestumisvastane vahend. Punkt. Seda peaks rõhutama reklaamgi. Loomulikult ei maini reklaamklipp ka ebameeldivaid kõrvalmõjusid, nagu iiveldus, väsimus, pea- ja kõhuvalu ning erakorraline veritsus, mis esinevad rohkem kui ühel kasutajal kümnest. Rohkem vastutust, vähem kommertsi!