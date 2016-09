Austraalia teadlane dr David McInnis väidab, et mitmed sõnad ja fraasid, mille autoriks peetakse William Shakespeare’i, olid toonases keelepruugis juba olemas.

“Shakespeare’i sõnad olid juba ringluses või siis juba olemasolevate mõistete loogilised kombinatsioonid,” vahendab BBC News Melbourne’i Ülikooli õppejõu sõnu. Ta usub, et eksiarvamus on tekkinud maineka “Oxford English Dictionary” (OED) subjektiivse kaldumise tõttu kuulsate kirjandusteoste poole.

Näiteks kahtleb ta väljendi “wild goose chase” omistamises Shakespeare’ile. OED andmeil on varasem näide fraasist pärit “Romeo ja Julia” teisest vaatusest (Mercutio lause Georg Meri tõlkes: “Kui meie naljad lendavad metsa kui haned, olen omadega läbi.). Usutakse, et Shakespeare’i traagiline armulugu esietendus aastal 1594 või 1595. Kuid dr. McInnise väitel kasutab inglise luuletaja Gervase Markham seda väljendit oma 1593 . aasta raamatus ratsakunstist vähemalt kuus korda.

Ka väljendi “eaten me out of house and home”( “Ta sõi mu välja mu majast ja kodust”, “Kuningas Henry Neljas”, II osa) on McInnis leidnud juba varasemast, 1578. aasta allikast.