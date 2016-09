Microsofti boss Bill Gates sureb. Peetrus annab talle valida, kas minna põrgu või taeva. Taevas näeb Gates tüdinud ingleid, kes väsinult harfi tinistavad, põrgus käib aga vägev pidu, šampanja voolab ojadena, paljad naised

tantsivad ja sinna kogunenud seltskond on väga huvitav.

Gates otsustab põrgu kasuks. Mõne aja pärast läheb Peetrus teda vaatama. Ta läheb põrgu - ja mis ta näeb: Gates on risti löödud ja kotkas nokib ta maksa. Kõrval aga keeb tõrvakatel, kuhu teda järgmiseks tahetakse pista.

"Aga Bill!" hüüatab Peetrus. "Mispärast sa ometi põrgu tulid, kui siin nii halb on?"

"Asi on selles," vastab Gates vaevaliselt, "et kui ma põrgut vaatamas käisin, oli siin versioon 4.1, aga praegune on 4.4."