Eesti käsipallimeister Põlva Serviti võõrustab homme õhtul Mesikäpa hallis EHF karikasarja avaringi korduskohtumises Timisoara klubi. Avamäng Rumeenias kaotati möödunud nädalal 22:26 ehk põlvalased vajavad kodusaalis viieväravalist võitu.

"Kahe mängu vahepeal oli ka üks tagasilöök: kapten Kristjan Muuga oli paar päeva pärast reisi palavikus. Aga eile (neljapäeval – toim) oli temagi juba täitsa olemas ja ordnungis. Ta on meil asendamatu mees – esimeses mängus pani 60 minutit," võttis kahe kohtumise vahepeal toimunu kokku peatreener Kalmer Musting.

Põlise põlvalase sõnul on tema meestel ainus võimalus kordades rahakamat Rumeenia klubi võita ehtsalt ebaeestlasliku mänguga – kui pärast pidama ei saada, on hea, aga kindlasti tuleb kohe avavilega end käima saada. "Kui neile edu anda, siis see meid kuhugi kaugele ei vii. Ütlesin ka meestele, et see on esimese poolaasta tähtsaim mäng. Kui siit peaks õnnestuma järgmisesse ringi edasi pääseda oleks see meie klubi jaoks ülikõva saavutus."

Rumeenias saadud kaotusseisu tagasimängimise plaan on Mustingu sõnul lihtne: pea tuleb hoida külmana ja esmalt minna juhtima ühe väravaga, siis kahega ja nõnda õnneliku lõpuni. Samas ei taha juhendaja, et mängijad läheksid platsile teadmises, et nad on jooksvas arvestuses kaotusseisus.

"Mäng algab seekord ikka 0:0 seisult. Kui mõelda, et oled juba viiega taga, siis võib-olla hakkad liiga tormama, kui tuleks minna rahulikult. Kui viimase kümne minuti alustuseks seis veel viigis on, siis on sõnum, et oleme viiega taga!" plaanib Musting 18.00 algavas matšis külalistele kõva võitluse anda.