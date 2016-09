Täna teatas reformierakondlane Marina Kaljurand, et siiski jätkab presidendiks kandideerimist. Valimiskogus on üheks Kaljuranna konkurendiks Allar Jõks, kes endise välisministri jätkamist siiski üle ei tähtsusta.

"Marina Kaljuranna kandideerimine kindlasti muudab valimiskogu dünaamikat," tõdes Jõks, "aga on selge, et kaks selgelt reformierakondlikku kandidaati võistlevad paljuski samade valijameeste häälte nimel."

Kuigi on spekuleeritud, et Jõksil ja Kaljurannal võivad olla samad toetajad valimiskogus, ei näe Jõks vajadust kampaaniastrateegiate ülevaatamiseks. "Minu plaane see kuidagi ei muuda," sõnas ta.

"Ma arvan, et teise vooru pääsemiseks on vaja pälvida vähemalt 90 valijamehe usaldus ning see on eesmärk, mille nimel olen suvi läbi pingutanud ja jätkan kuni 24. septembrini. Usun, et Estonias valitakse president siiski ära," ütles Jõks.