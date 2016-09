Marina Kaljurand teatas täna hommikul, et kandideerib presidendiks ja sellega seoses lahkub välisministri ametikohalt. Kellest saab aga uus välisminister? Ühe nimena on spekuleeritud Kalle Pallingut. Erakonna kaaslane Igor Gräzin sellele küsimusele veel mõelnud aga ei ole. Reformierakonna liige Igor Gräžin ei oska sellist spekulatsiooni kommenteerida, vaid sõnab, et on kolm päeva olnud Lõuna-Eestis valijatega kohtunud ega ole kohanud ühtegi inimest keda huvitaks kaks küsimust: esiteks, kas Eestil on välisminister ja teiseks, kellest saab president. Välisministri uuest ametitäitjast ei ole ta aega mõelnud. "Mina ei ole sellepeale suutnud mõelda ja kellegagi rääkida," sõnas Gräzin, lisades, et Pallingu kohta ütleks ta väga hea sõna kahes aspektis.

"Punkt üks! Kalle Pallingus on ostustavust ja julgust teha väga õiget asja, mida ei ole lihtne teha ja see on Uber ja jagamismajandus. Ta nimi võikski olla Kalle "jagamismajandus" Palling. See on 21. sajandi värk ja Kalle on väga otsustavalt seda juhtinud," kiitis Gräzin Pallingut.

"Punkt kaks! Mulle kui euroskeptikule on ääretult sümpaatne see, et Kalle Palling on meie Euroopa Liidu asjade komisjoni toonud kriitilise-analüütilise meele," tunnustab Gräzin erakonna kaaslast. "Tähendab, asi on selles, et meie vahepealsed välisministrid ei ole olnud, ütleme noh, välispoliitilistes küsimustes eriti otsustavas. Aga Palling on otsustav ja tugev poiss," jätkab Gräzin.