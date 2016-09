Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles, et Marina Kaljuranna otsus loobuda välisministri ametist ning kandideerida presidendiks on järjekordne löök Reformierakonnale, kus sisepinged on juba niigi suureks kasvanud.

“See, et Kaljurand on valmis välisministri ametist presidendiks kandideerimise nimel loobuma, näitab et Reformierakond on sattunud tõenäoliselt oma ajaloo suurimasse vastasseisu,” ütles Simson, “Reformierakonna esimees ja peaminister Taavi Rõivas ei ole suutnud tekkinud konfliktile mõistlikku lahendust leida ning erakonna kaks leeri lähevad teineteisest üha kaugemale. Erakonna pinged kanduvad selgelt üle ka valitsusse kahjustades koalitsiooni töövõimet ning Rõivase positsiooni nii peaministrina kui ka erakonna esimehena. Kaljurannal on põhjust Rõivases väga pettunud olla arvestades peaministri otsustamatust ja alates 3. augustist ka tema silmakirjalikku käitumist.”

“Reformierakond pole seesuguses olukorras varem olnud ning partei hetkilisest käitumisest on näha, et astutakse tundmatule rajale. Üha tõenäolisem on see, et presidendivalimised toovad endaga kaasa ka muutuse Toompea koalitsioonis,” lisas Simson.

Simson rõhutas, et Marina Kaljuranna kandideerimine segab oluliselt kaarte valijameeste kogus. “Kõige raskemaks läheb elu Siim Kallasel ja Allar Jõksil, kelle toetajate häältele Kaljurand kõige otsemalt pretendeerib.”

“Igal juhul on Eesti poliitika saanud juurde suure annuse põnevust. Loodame, et see jääb kestma pikemaks ajaks,” lisas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Kadri Simson.