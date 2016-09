Välisministri ametikohalt tagasi astunud Marina Kaljuranna asemel peab keegi hakkama täitma välisministri kohustusi ning ühe võimaliku nimena on läbi käinud Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu nimi.

Kalle Palling jääb spekulatsiooni kommenteerides napisõnaliks. "Ma ei sooviks ise nendele spekulatsioonidele hoogu juurde anda," sõnas Palling, lisades, et selle üle otsustab ikkagi peaminister Taavi Rõivas, juhul, kui Kaljurand jääb oma otsusel kindlaks ning lahkub siiski ametikohalt.

"Mul on olnud täna nii kiire päev, et ma ei ole jõudnud viimaste tundide sündmustega järge pidada," tunnistab mees, lisades, et päev on olnud täis erinevaid kohtumisi.

Kaljuranna otsus presidendiks kandideerida mõjutab Pallingu sõnul kindlasti ka Kallase kandidatuuri, hoolimata sellest, et Kallas on juhatuse poolt toetatud. "Samas on viimased uuringud ja küsitlused näidanud, et vastamisi on nüüd kaks kõige populaarsemat kandidaati,".