Eile esilinastus Mustamäe Apollo katusekinos film “Ameerika suvi”, mis räägib noortest, kes käivad suviti Ameerikas raamatuid müümas. Film on üles võetud 2015. aasta septembris kolme nädala jooksul Californias ja Nevadas.

“Ameerika suve” ainulaadsus seisneb selles, et see on esimene täispikk Eesti mängufilm, mis on filmitud guerilla-meetodil USAs. Film sündis suuresti tänu entusiastlikule meeskonnale ja 18tunnistele tööpäevadele. Filmis peaosades on noored Eesti näitlejad Einar Kuusk, Kristo Viiding, Helena Pruuli ja Jarmo Murumaa.

“Ameerika suve” režissöör Rain Rannu rääkis eile esilinastusel, et tõenäoliselt on tema selle filmi tegemisel olnud inimene, kes teab tegelikult filmindusest kõige vähem. “Ma olen selle kahe aastaga õppinud palju, aga kõik inimesed, kes selles filmis on, teavad oluliselt rohkem, kuidas filmi teha,” märkis Rannu tagasihoidlikult ning kiitis kõiki, kes filmi tegemisel kaasa lõid. “Ilma nendeta poleks see film võimalik olnud.”

Filmi esilinastusele Mustamäe Apollo katusekinos lisasid särtsu ja pakkusid vaatamisiilu ka Ameerika autod, mis spetsiaalselt esilinastuse tarbeks kohale oli toodud. Lisaks said kõik filmivaatajad nautida ameerikapäraseid suupisteid.