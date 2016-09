Kosovo jalgpallikoondis alustas ajaloo esimest MM-valikseeriat suurepärase 1:1 viigiga Soomega. Oktoobris kohtutakse esmalt koduväljakul Horvaatiaga ja seejärel kusagil Ukrainaga. Justnimelt "kusagil", sest ukrainlased Kosovo koondist võõrustada ei kavatse.

Nimelt on Ukraina lähedastes suhetes Serbiaga, mis aga Kosovot iseseisva riigina ei tunnista. Seetõttu ei aktsepteeri ka ukrainlased pisiriigi reisidokumente ehk kosovlased ei saaks nende piiri ületada.

Saatuse tahtel on Kosovo aga Ukrainaga samas alagrupis nii vuti MM kui ka korvpalli EM valiksarjas ja nõnda on rahvusvahelised alaliidud sunnitud mängupaigad ümber tõstma. Kui 9. oktoobril peetava vutilahingu toimumiskoht pole veel selge, siis korvpallis toimub Ukraina "kodumäng" 14. septembril Vilniuses. Vaevalt et toimumispaiga vahetamine kuidagi Ukraina võidušansse muudab – Kosovo korvpallurid on esimesed kolm mängu kindlalt kaotanud ja korvide vahe on neil 73 silmaga miinuses.

Kosovo iseseisvus 2008. aastal.