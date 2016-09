Kodused jalgpallimeistrivõistlused jätkuvad täna-homme sealt, kus nad enne koondisepausi pooleli jäid ehk et kavas on peegelvoor. See tähendab, et 28. vooru maiuspalana serveerib vutikelner homme kell 16 Lillekülas FC Flora - Nõmme Kalju heitluse.

Kuigi Kalju abitreener Sergei Terehhov nimeliselt kriitikat ei pildunud, on päevselge, et tema mängujärgsed kommentaarid ("Analüüsisime Florat, aga väravad tulid just selle pealt, millele me tähelepanu pöörasime. Kui enne mängu ütled, kuidas vastu töötada, aga ikka samast olukorrast väravaid lüüakse, siis teeb natuke pahameelt küll.") käisid eelkõige Quintieri pihta.

Ja seda teab iga Kalju fänn, et Milano Interi kasvandiku trump pole pallita mäng ehk distsiplineeritud kaitsetöö. Ent Flora vastu, eriti Lillekülas, tuleb tal suurema osa ajast nahkkerata rügada, mis mõjub temperamentsele ja loomingulisele mängijale pigem frustreerivalt. Seda ei saa Kalju aga endale lubada, sest vaevalt kaks korda järjest Flora võrku kolm palli lüüakse.

ÜKS VÕTMEDUELLE: Kuidas suudab Kalju vasakäär pidrudada Flora paremkaitsjast kapteni Gert Kamsi teravaid tõuse? (Jörgen Norkroos)

Mis oleks alternatiivid? Kõige loogilisem oleks 23aastane Trevor Elhi, kes oli mullu Infonetis põhikohaga (edukas) vasakkaitsja ning harjunud äärerünnakuid pidurdama. Samuti suudab ta vajadusel mööda äärt tõusta ja korralikke tsenderdusi trahvikasti anda. Ja kui Elhi pallide kvaliteet kehvaks jääb, on alati võimalik Andrei Sidorenkovil tõusvam roll võtta ning Elhi saab tema asemel kaitset lappida.

Endise infonetlase kahjuks räägib tõik, et tema selle hooaja Premium liiga mängupraktika on väga napp ja enamasti piirdunud tagumise otsa satsidega. Seega kaasneks temaga teatav risk. Samas sai ta esmaspäeval korraliku 90minutilise sparringu Ukraina U20 koondise vastu. Pean Elhi alustamist pigem ebatõenäoliseks, kuid pisikesest praktikast hoolimata oleks ta kaitses kõvem kui Quintieri.

Teine variant on Janar Toomet, ent temagi tugevus seisneb pigem rünnakul (ja seda tõestas ka eelmine mäng, kuhu ta vahetusest sekkununa palju teravust tõi) ja ta eelistab paremat äärt.

2. Kui suure jälje jätab Flora mängule põhimeete suur kaasatus rahvuskoondistesse?

Eks tõde selgub, nagu ka peatreener Argo Arbeiter korduvalt öelnud, palliplatsil. Aga toda faktorit ei tasu alahinnata. Esiteks, Flora viimase kohtumise algkoosseisust EI VIIBINUD päevagi ühegi koondise juures ainult Rauno Alliku ja grusiin Zakaria Beglarišvili.

Seitse meest naasid Bosniast kodumaale alles kolmapäeva viimastel minutitel ning Mihkel Ainsalu oli nädala jagu hõivatud U21 ja U23 koondistega.

Paremäär Rauno Alliku oli üks kahest Flora põhimehest, kes sai koondisepausi ajal rahus omi asju ajada. (Jörgen Norkroos)

Kalju poolelt tegid seevastu kogu koondiseprogrammi kaasa vaid Ats Purje ja Igor Subbotin. Lisaks veetis Karl Mööl paar päeva U23 koondisega ning Henrik Pürg osales sarnaselt Ainsalule U21 ja hiljem U23 rahvusmeeskonna laagris.

Teiseks, A-koondise trennide kvaliteet on mõistagi kõvem kui Floras või Kaljus, aga miinuspoolele tuleb kanda koondislaste olematu puhkus (nii vaimu kui keha) ning Bosniast saadud emotsionaalne hoop. Liiatigi polnud Floral seetõttu võimalik korraliku meeskondlikku ettevalmistust homseks lahinguks teha.

Kuigi Arbeiter avalikult ei kurda, kumas sellega kaasnev pettumus tema nädala alul Flora TVle antud intervjuust läbi. Kalju sai aga koondisepausi ajal a) anda oma võtmemängijatele puhkust; b) turgutada vaimu ja käia näiteks üheskoos kardiga sõitmas ning c) valmistuda peaaegu kogu meeskonnaga korralikult laupäevaseks lahinguks.

3. Kas viik on lahendus?

Ei. Juba möödunud korral ei jäänud kumbki leer viigipunktiga rahule. Ühest küljest tulenes see mängu käigust, teisalt aga on hooaja faas sealmaal, kus iga punkt on kulla hinnaga. Viimast rõhutas ka Terehhov.

Premium liiga tabeliseis.

Ülalolevat tabeliseisu tuleb arvestada selle koefitsiendiga, et Kaljul on seoses euroeduga vaja järele pidada kaks kohtumist: üks liider Infonetiga (ehk siis koos plaanipärase 4. ringi mänguga madistavad Kalju ja Infonet veel kaks korda), teine aga autsaider Rakvere Tarvaga. Selle võrra on nende seis Flora omast parem, sest meistritiitli võitmine on nende enda kätes.

Isegi, kui Floral õnnestub kõik järelejäänud üheksa matši võita (sealhulgas Infoneti vastu), peavad nad lootma, et Infonet kaotab kuskil veel vähemalt kolm silma. Ühesõnaga, tabeliseis on põnev ja pingeline ning iga punkt loeb. Viik ei aita tiitliheitluses kumbagi, aga kehvem oleks see Flora jaoks.

Mida ütlesid asjaosalised?

Flora peatreener Argo Arbeiter: "Koondisepaus enne laupäevast derbit teeb muret ja rõõmu korraga. Hea meel on, et nii paljud meie mehed on koondistes, aga trennides on olnud sellevõrra vähem mehi. Hakkama tuleb aga saada igas olukorras ja mänguks valmistume tõsiselt ja mängupäeval mingit allahindlust ei tule. Kutsun publikut tribüünidele, mäng tuleb hea ja kõik, kes vaatama tulevad, saavad kindlasti hea emotsiooni osaliseks!"

Ründaja Rauno Alliku: "Tulemas on väga tähtis mäng mõlema jaoks. Meil on võitu vaja kui õhku. Peame kaitses paremini tegutsema kui viimane mäng ja rünnakul olema sama teravad kui viimased mängud. Kodupubliku toetus on meile väga tähtis ja ootame taaskord tribüünidelt häälekat kaasaelamist!

Kalju ründaja Tarmo Neemelo viis Hiiul oma meeskonnda 3:2 juhtima, ent tollest ei piisanud võiduks. (Jörgen Norkroos)

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Arvan, et meil ees ootamas põnev ja raske mäng nagu see oli Hiiul. Proovime vältida enda tehtud vigu ja anname endast kõik, et kolm punkti koju tuua."

Ründaja Tarmo Neemelo: "Mäng tuleb raske, kuid kindlasti tahame võiduga koju tulla. Ootame kõiki Kalju toetajaid A Le Coq Arenale!"