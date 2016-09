Austraalia ansambli INXS varasurnud solisti Michael Hutchence’i salvestiste põhjal valmib järgmisel aastal album 15 varem avaldamata lauluga.

The Guardiani teatel lindistas Hutchence laulud veidi aega enne surma. Tulekul on ka dokfilm Hutchence’i elust. Poptäht ja seksisümbol, kelle pruutide hulka kuulusid nii Kylie Minogue kui supermodell Helena Christensen, leiti 22. novembril 1997 oma hotellitoast pooduna. Koroneri otsuse kohaselt oli tegu enesetapuga, kuid Michaeli toonane kallim ja tütre ema, briti telekuulsus Paula Yates kinnitas, et lauljal polnud põhjust end tappa – surma olevat toonud ebaõnnestunud erootiline eksperiment.

Yates ise suri kolm aastat hiljem heroiini üledoosi tagajärjel.Õ