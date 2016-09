Iisraeli valitsuse boikoteerimist toetav Brian Eno ei luba sealsel tantsutrupil Batsheva oma etenduses enam tema muusikat kasutada.

Roxy Musicust tuule tiibadesse saanud 68aastane briti helilooja ja produtsent sai ootamatult teada, et prestiižne tantsutrupp kasutab Itaalias esinedes tema pala “Humus”. Õigupoolest on Batsheva varemgi Eno heliteoste saatel tantsinud ja "Humus" on nende etenduses "Three" ammu kõlanud. Kuna aga Itaalia ülesastumisi rahastab Iisraeli saatkond ja seega Iisraeli valitsus, nõudis Palestiina alade okupeerimist kritiseeriv Eno oma heliteose väljavahetamist, kirjutab The Guardian.