Rootsi kaalub tavapäraste kaheksatunniste tööpäevade muutmist kuuetunnisteks, kuna ekspertide sõnul on inimesed nii produktiivsemad ja teevad sama töö ära lühema ajaga. Kas ka Eestis võiks selline asi Põhjamaa eeskujul toimida? Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul oleks vale püstitada küsimus, kas teha tööd palju või teha seda targalt. "Kindlasti peaks tegema tööd targalt, kuid me ei ole kindlasti Eestis sealmaal, et teha samal ajal tööd vähem," sõnas Tamsar. "Maailmas on jõujooned nihkumas piirkondadesse, kus tehakse palju tööd (nt Aasia, USA), Euroopa on maailma majanduses oma rolli selgelt kaotamas. Minu jaoks ütleb siin talupojamõistus, et oleks ebamõistlik arvata, et vähem tööd tehes saame kiiremini rikkamaks," lisas mees.

Tamsare sõnul tähendaks tööpäeva lühendamine kahe tunni võrra seda, et peaksime suutma tootlikust tõstma kolmandiku võrra. "Meid ei takista targemalt töötamast mitte see, et me töötame liiga palju. Aga kui me töötundide arvu kahandame, ei tee see meid veel targemks," sõnas mees lõpetuseks.

Sotsiaalministeeriumi töösuhete poliitika juhi Mariliis Proosi sõnul ei ole sellele küsimusele aga lihtsat „jah/ei“ vastust ning tegemist on teemaga, mis vajab kolmepoolset – valitsus, tööandjad, töötajad – arutelu ja kaalumist.