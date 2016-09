Opeli elektriauto Ampera-e (sisuliselt sama, mis Chevrolet Bolt) ei hakka tõenäoliselt küll kiirendusvõistlustel osalema, kuid elektrimootoritel on oma teatavad plussid, eelkõige see, et kogu nende pöördemoment on saadaval juba esimesest hetkest alates. Seega väga lühikese distantsi peal on elektrimootoritel sisepõlemismootorite ees tõsine eelis.

Opel tahtis Ampera-e tugevused esile tuua kiirendusvideos. Kui tavaliselt meeldib autotootjatele näidata, mille poolest nende autod konkurentidest paremad on, siis Opel valis veidi teise tee ning otsustas näidata, mille poolest Ampera-e teistest Opelitest parem on. Ilmselgelt on selleks koha pealt kiirendamine.

Ampera-e võttis mõõtu teiste väiksemate Opelitega, näiteks Adami ja Astra võidusõiduversioonidega ning samuti Insignia ja Corsa baasmudelitega. 30-meetri kiirendusvõistlusel Ampera-ele vastast ei leitud.