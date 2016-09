Šokeerivad kaadrid, kus poisike loobib kassi ja tirib teda sabast. Mingil hetkel saab kassil loost kõrini...

Videol on näha, kuidas laps looma lööb ja talle haiget teeb, kuni ühel hetkel ründab kass last vastu, et siis väärikalt turvalisse kohta lahkuda, vahendab The Sun.

6-aastane kass kannatas piinamist 8 minutit, kuid laps ei jätnud teda rahule.