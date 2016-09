Kohmakas kelner ajab karahvinitäie vett külastaja pükstele. Kliendi vihakisa peale tormab ligi peremees.

"Võin teile kinnitada," alustab ta vabandustega, "et meie vesi on täiesti puhas ega riku teie pükse. Peale selle on meil nii aeglane teenindamine, et teie püksid on täiesti kuivad juba ammu enne magustoitu."