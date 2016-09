Teist korda Eurovisioni ajaloos otsustati pärast pikka skandaalide jada korraldada lauluvõistlus taas mulluse võitja Ukraina pealinnas Kiievis.

Tihedas rebimises Odessa ja Dniproga jäi 62. lauluvõistluse korraldamispaigaks viimaks peale siiski Kiiev, vahendab eurovision.tv.

"Pärast rasket valikuprotsessi teatame rõõmuga, et töötame koos Kiieviga, et korraldada seal 2017. aasta Eurovisioni lauluvõistlus," teatas Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esimees Jon Ola Sand.

Congratulations #Kyiv for being chosen host city of @Eurovision 2017. Special thanks to the other finalists #Odesa, #Dnipro for their bids