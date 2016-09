Manchester United vs Manchester City, Jose Mourinho vs Pep Guardiola – homme Old Traffordil peetav derbilahing on alles alanud Euroopa klubivutihooaja esimeseks suureks pärliks.

Inglismaa meedia on matši eel täis analüüse, ennustusi ja lugusid kahe meeskonna erinevustest ja sarnasustest. Näiteks toob Daily Mail välja huvitava detaili juulikuust, kui United reisis hooajaeelsele mängudeturneele Hiina.

Alles Manchesteri punase klubi peatreeneritoolile istunud Jose Mourinhole oli pikaks reisiks meeskonna lennukis eraldatud mugav tool äriklassis, ent portugallane otsustas sellest loobuda. Põhjus: kõik tema abilised istusid turistiklassis ja peatreener ei pidanud õigeks, et tema peaks samal ajal end ülemäära mugavalt tundma. Nõnda läkski 53aastane Mourinho lennuki tagaossa ja pehme istme asemel heitis end uinakuks lennukipõrandale pikali.

"Mängijad istusid küll esimeses klassis, aga jutud toimunust jõudsid kiiresti nendeni. Nad said aru, et uuel peatreeneril pole ümber mingit uhkuseoreooli ja see avaldas neile sügavat muljet," väitis üks ajalehe allikas.